¡FELIPE A CRISTAL!

Es el ‘9’ extranjero que que tanto esperan en el Rímac.

Tras la partida de Martín Cauteruccio, quien ahora anda rompiendo redes con Bolívar, Sporting Cristal se quedó huérfano de un ‘9’ extranjero y la hinchada comenzó a exigir la llegada de un centrodelantero para reforzar al equipo para el Torneo Clausura.

Así pues, después de dos semanas intensas de negociación, los celestes anunciaron este jueves la contratación de Felipe Vizeu, futbolista brasileño que llega como agente libre y tendrá un vínculo hasta diciembre del 2026.

Desde que se dio el primer contacto, el principal impedimento que hubo para acelerar las tratativas fue que Vizeu tenía contrato vigente con el Remo de la Serie B de Brasil, el cual finalizaba en diciembre de este año. De esta manera, el futbolista de 28 años tuvo que hacerse cargo de su liberación, algo que consiguió hace un par de días.

Ahora que ya se encuentra en Lima, se espera que pueda estar a disposición de Paulo Autuori lo más pronto posible. Es muy probable que no esté disponible para el partido de este fin de semana frente a Deportivo Binacional, pero seguramente sumará sus primeros entrenamientos y empezará a adaptarse a sus nuevos compañeros.

Si bien no llega en su mejor momento, en el Rímac confían plenamente en sus capacidades como centrodelantero y esperan que pueda darle un plus a la ofensiva de Sporting Cristal. Con esto, además, los bajopontinos vuelven a apostar por un ‘9’ brasileño tras la última experiencia vivida con Brenner Marlos.