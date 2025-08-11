¡VICTORIA ANTE AYACUCHO!

Con gol de penal de Pablo Ceppelini, le ganó 1-0 a Ayacucho FC, de visitante.

En el ‘verde’ Ciudad de las Américas, con tribunas a tope y clima de final, Ayacucho FC y Alianza Lima regalaron un choque de alta tensión que se definió por un solo grito en la quinta jornada del torneo Clausura. El héroe de la tarde fue Pablo Ceppelini, que, a los 75 minutos, con sangre fría y un derechazo letal desde los doce pasos, puso el 1-0 que hizo estallar a la hinchada blanquiazul y dejó a los ‘Zorros’ con las manos vacías.

El arranque fue palo a palo, pero con el correr de los minutos los locales se adueñaron del balón y del pulso del partido. Alianza, firme atrás, apostaba a los pelotazos largos para un batallador Matías Succar, aunque sin encontrar la llave. A los 38’, el árbitro Micke Palomino cobró penal para los íntimos por falta sobre Succar, pero el VAR apagó la ilusión y anuló la sanción.

El primer tiempo se fue entre roces, protestas y mucha expectativa. En el complemento, Ayacucho siguió metiendo presión, pero los de Néstor Gorosito respondieron con cambios que dieron más mordiente arriba. Y fue así que, a los 73’, un balón aéreo disputado por Succar terminó con una mano de José Ataupillco dentro del área. Esta vez, el VAR dio luz verde y Ceppelini no perdonó.

Con el triunfo, Alianza trepó a 8 puntos en el Clausura y 45 en la acumulada, quedando tercero y afinando la puntería para el duelo copero del miércoles ante la U. Católica de Ecuador en Matute. Ayacucho, que arrancó con dominio, se fue sin premio y ahora apunta a Arequipa, donde lo espera el Melgar del debutante Juan Reynoso.