¡POR 53 MILLONES!

Se puso la camiseta del club árabe Al Hilal.

Darwin Núñez dejó la Premier League para continuar su carrera en la Liga Saudí. El delantero uruguayo llegó a un acuerdo con Al Hilal y firmó contrato hasta el 2028, en una operación valorizada en 53 millones de euros.

A sus 26 años, Núñez se despide del Liverpool tras disputar 143 partidos, en los que anotó 40 goles y brindó 22 asistencias. Durante su etapa en los ‘Reds’, consiguió una Premier League, una Supercopa y una Copa de la Liga, consolidándose como una pieza importante en el ataque inglés.

Con su salida, el Liverpool busca reforzar su delantera y ya inició negociaciones para incorporar al atacante sueco Alexander Isak, del Newcastle United. Mientras tanto, el equipo cuenta con el delantero francés Hugo Eketike, quien llegó procedente del Eintracht Frankfurt y se perfila como una de las alternativas inmediatas para cubrir el vacío que deja el artillero charrúa.

El fichaje de Núñez por Al Hilal refuerza el proyecto ambicioso del club saudí, que continúa sumando figuras internacionales para competir en lo más alto de su liga y en torneos continentales.