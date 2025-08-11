¡SIGUE SIN GANAR!

Boca igualó por 1-1 ante Racing en la Bombonera.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura argentino, Boca Juniors igualó 1-1 ante Racing Club en La Bombonera, sin la presencia del defensa peruano, Luis Advíncula. El conjunto visitante sorprendió a los hinchas xeneize al adelantarse en el marcador a los 76 minutos con gol de Santiago Solari, generando un silencio momentáneo en el estadio.

Sin embargo, cuando todo parecía inclinarse hacia la victoria de la ‘Academia’, Milton Giménez apareció a los 88 minutos para convertir el gol del empate y rescatar un punto para el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

Luis Advíncula, habitual titular en el cuadro boquense, permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro. Con este resultado, Boca Juniors acumula apenas tres puntos en el Clausura, fruto de tres empates y una derrota en las primeras cuatro jornadas. El rendimiento preocupa a la afición, ya que el equipo todavía no logra sumar de a tres en el torneo.