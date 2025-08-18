Ángel Di María aseguró que su importancia es igual a la de Maradona.

Ángel Di María volvió a referirse al futuro de la Selección Argentina y fue claro al señalar que Lionel Messi debe estar presente en el Mundial 2026, destacó la importancia del capitán albiceleste y lo comparó con Diego Maradona.

“Esté como esté, Leo tiene que jugar el Mundial como sea. Es él, y él provoca que la Selección siga creciendo y que la gente mantenga la ilusión. Como Maradona, son de otro planeta, no son de acá”, expresó.

Lee también:

El ‘Fideo’ también resaltó la gestión de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico: “Una de las cosas más importantes que tiene el cuerpo técnico es que no se comprometió con nadie más que con la camiseta. Cuando tuvo que dejar a alguien en la banca lo hizo”. Asimismo, defendió el presente de Messi en la MLS: “No es que Leo fue a la MLS y se relajó. Sigue haciendo un montón de goles, se vive peleando con todos”, añadió.