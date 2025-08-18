¡VICTORIA DEL ARSENAL!

Venció por la mínima al Manchester United en el arranque de la Premier League.

Arsenal arrancó con pie derecho la temporada 2025/26 de la Premier League al vencer por 1-0 al Manchester United en Old Trafford, en un duelo que marcó el debut oficial de ambos equipos en el campeonato.

El único tanto del compromiso fue obra del italiano Riccardo Calafiori, quien a los 13 minutos sorprendió con un remate que contó con la complicidad del arquero Altay Bayindir. El equipo de Mikel Arteta mostró solidez en defensa y supo aprovechar su oportunidad más clara para encaminarse hacia un triunfo valioso fuera de casa.

Por su parte, los dirigidos por Rubén Amorim tuvieron mayor posesión del balón y generaron ocasiones claras de peligro, pero carecieron de efectividad en la definición, lo que les impidió rescatar al menos un punto.

El United terminó lamentando su falta de puntería y la temprana desconcentración que derivó en el gol rival, mientras que los ‘gunners’ celebraron un inicio positivo que les permite arrancar la liga con confianza, sumando sus primeros tres puntos en condición de visitante. En la próxima jornada, el Arsenal buscará continuar con su buena racha cuando reciba al Crystal Palace, mientras que el Manchester United visitará al Fulham obligado a reaccionar.