¡REAL MADRID PREPARADO!

Debutará en esta temporada ante el Osasuna a las 2 de la tarde.

El Real Madrid inicia su temporada ante el Osasuna hoy en el Santiago Bernabéu a las 2 de la tarde. Será la presentación local del nuevo proyecto liderado por Xabi Alonso, quien ha dejado claro que prefiere la acción a las palabras.

Tras una pretemporada marcada por el fracaso en el Mundial de Clubes ante el PSG. El equipo merengue afronta el debut en casa sin algunas piezas clave: Jude Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick que están lesionados, y Rüdiger suspendido.

Sin embargo, se reforzaron el fondo con Alexander-Arnold, Huijsen y Carreras, y podría brillar el joven argentino Mastantuono, sensación tras solo tres entrenamientos. Enfrente, Osasuna llega con mentalidad ofensiva: “podemos hacer daño si ejecutamos bien el plan”, afirmó el técnico del cuadro visitante, confiado en una actuación sólida en el Bernabéu. Este duelo no solo representa el arranque oficial para Madrid, sino una oportunidad para marcar el tono del curso.