¡MANEJA LOS TIEMPOS!

Guillermo Duro aseguró que poco a poco volverá a ser titular.

Emelec consiguió un triunfo clave en su visita a Técnico Universitario y su técnico, Guillermo Duró, valoró la importancia de sumar fuera de casa, especialmente en la altura. El encuentro también estuvo marcado por el regreso de Christian Cueva a las canchas.

El volante peruano ingresó en la segunda parte y sumó entre 20 y 25 minutos, en lo que fue su primera aparición tras varias semanas de ausencia. “Christian está regresando de a pocos, le dimos entre 20 y 25 minutos y en la semana va a estar mucho mejor».

«Es un jugador de mucha experiencia, que maneja bien los tiempos”, destacó Duró, confiado en que el mediocampista pueda recuperar su mejor nivel. Por otro lado, el entrenador resaltó el progreso de Barco, jugador que empieza a consolidarse en el equipo. “Está creciendo mucho, es un jugador muy físico y nos va a aportar mucho”, apuntó.