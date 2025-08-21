¡CORAZÓN VALIENTE!

Alianza le volteó el partido 2-1 a Universidad Católica, en Ecuador y avanzó a los cuartos de final de la Sudamericana.

Alianza Lima escribió una página dorada en la Sudamericana. En Quito, los íntimos vencieron 2-1 a Universidad Católica y sellaron su pase a los cuartos de final después de 23 años. Y no fue cualquier triunfo: fue el primero en suelo ecuatoriano en toda su historia copera.

El arranque fue bravo. Católica golpeó primero con Londoño a los 17’ y encendió las alarmas: con ese gol quedaban a tiro de empatar la serie. Pero a los 38’ apareció Sergio Peña con un pase quirúrgico para que Eryc Castillo, tras fallar antes, marque el 1-1.

En el complemento, los locales apretaron, pero la ansiedad les jugó en contra. Alianza resistió con oficio y esperó su momento. Y vaya si lo encontró: a los 80’, Kevin Quevedo sacó un zapatazo de otra galaxia para el 2-1 que enmudeció al Olímpico Atahualpa y desató la fiesta blanquiazul en las tribunas.

Con este triunfo, los de Néstor Gorosito suman su quinta serie superada en torneos internacionales este año y ya piensan en cuartos, donde chocarán con la U de Chile o Independiente de Avellaneda. La ilusión íntima, más viva que nunca.