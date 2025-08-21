¡ME SIENTO FELIZ!

Kevin Quevedo resaltó la campaña que realizan en los torneos internacionales.

El gol que hizo estallar a los hinchas en Quito tuvo dueño: Kevin Quevedo. El atacante íntimo fue el autor del 2-1 ante Universidad Católica y se mostró emocionado por el momento que vive Alianza Lima.

“Feliz por el equipo, por cómo vamos. Todo lo que estamos haciendo este año es enorme. Sabíamos que teníamos el apoyo de la gente blanquiazul y este triunfo es para ellos”, tiró con una sonrisa el delantero, que se robó todos los flashes en el Olímpico Atahualpa.

El tanto fue un golazo, pero Quevedo no se lo quedó para él. “Es el esfuerzo de cada uno de mis compañeros, porque nada podría hacer sin ellos en la cancha”, reconoció. Además, destacó la confianza que les da Néstor Gorosito: “Nos habla mucho, siempre está encima y eso nos motiva”.

Hasta tuvo tiempo para contar una perlita: “Antes del partido, por la cancha, me doblé solo el tobillo… pero pude jugar bien”. Nada lo frenó. Y con su derechazo letal, metió a Alianza en cuartos de Sudamericana y en el corazón de los hinchas.