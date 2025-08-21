¡MURIÓ LA FLOR!

Los cusqueños perdieron por un global de 4-0 y fueron eliminados de la Copa Sudamericana.

Cienciano no pudo hacer valer su localía en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 0-2 ante Bolívar de Bolivia, resultado que selló un global de 4-0 favorable al conjunto paceño. La ilusión cusqueña de remontar la desventaja de La Paz se esfumó rápidamente frente a un rival que mostró jerarquía y eficacia en los momentos justos.

El cuadro dirigido por Carlos Desio salió decidido en los primeros minutos, con presión alta y la intención de acortar la diferencia. Sin embargo, la falta de precisión en el último toque complicó las aspiraciones de Cienciano.

Bolívar, en cambio, esperó paciente y golpeó en la primera clara que tuvo: a los 15 minutos, un contragolpe terminó en penal tras falta de Amondarain, y Martín Cauteruccio, recordado por su paso por Sporting Cristal, lo transformó con serenidad para el 1-0.

Ese gol fue un duro mazazo para los cusqueños, que no lograron reponerse. La visita controló el ritmo del encuentro y, justo antes del descanso, estiró la diferencia. A los 45’, Damián Batallini ganó la espalda de la defensa y definió con frialdad ante la salida de Juan Bolado, colocando el 2-0 que prácticamente liquidó la serie.

En la segunda mitad, Cienciano buscó con orgullo el tanto del honor, pero chocó una y otra vez contra la muralla de Carlos Lampe. El arquero boliviano respondió con solvencia en al menos tres ocasiones claras, convirtiéndose en figura y dejando su arco en cero en los 180 minutos de la llave.

La eliminación deja al equipo cusqueño con un sabor amargo, tras un regreso internacional que no alcanzó las expectativas. Bolívar, por su parte, avanza con solidez a los cuartos de final y se consolida como uno de los animadores de la Sudamericana.

Ahora, Cienciano deberá dar vuelta a la página y enfocarse en la Liga 1, donde este domingo recibirá a Atlético Grau con la necesidad de reencontrarse con el triunfo y sumar en el Torneo Clausura.