¡GRIMALDO BUSCA LA GLORIA!

Será titular ante Sparta Praga a la 1 de la tarde.

El Riga FC ya se encuentra en suelo checo para afrontar el partido de ida ante el Sparta Praga por los play-offs de la Conference League a la 1 de la tarde, en un duelo que podría marcar historia para el club letón.

Entre las principales novedades del equipo destaca la presencia del peruano Joao Grimaldo, quien apunta a ser titular desde el arranque, tal como ha sucedido en las rondas previas del torneo.

El conjunto báltico llega con confianza luego de superar al Dila Gori de Georgia y al Beitar Jerusalem de Israel, dos llaves que mostraron la solidez y ambición del plantel. Ahora, el reto es aún mayor, pues enfrente estará el Sparta Praga, un rival de tradición en el fútbol europeo y que buscará imponer condiciones en su estadio.

Grimaldo, de gran presente, ha sido determinante en la campaña internacional de su equipo. En los cuatro partidos anteriores de la Conference League, el extremo de la selección peruana brindó cuatro asistencias, confirmando su importancia en el esquema ofensivo del Riga.