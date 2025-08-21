¡ASISTENCIA DE LÓPEZ!

Copenhague igualó por 1-1 contra Basilea en Suiza.

Copenhague consiguió un resultado clave en su visita a Suiza al igualar 1-1 frente al Basilea por la ida de la fase previa de la UEFA Champions League. El peruano Marcos López destacó con una asistencia para el empate del equipo danés.

El conjunto local golpeó primero a los 14 minutos, cuando Xherdan Shaqiri abrió el marcador desde el punto de penal, desatando la ilusión de los hinchas suizos en el St. Jakob-Park. Sin embargo, la reacción del equipo danés no tardó en llegar y tuvo como protagonista a un peruano.

En la última jugada del primer tiempo, Marcos López apareció por la banda izquierda para enviar un centro perfecto que encontró a Gabriel Pereira, quien definió de cabeza y puso el empate a los 45+3’.

El tanto tuvo un sabor especial, pues significó que Copenhague lograra un resultado positivo fuera de casa, con la asistencia de un jugador de la selección peruana como protagonista. El 1-1 deja la eliminatoria completamente abierta de cara al choque de vuelta que se disputará la próxima semana en Dinamarca.