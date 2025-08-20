¡LA HORA DE LA VERDAD!

Copenhague se medirá a las 2 de la tarde ante Basel de Suiza por Champions League.

El último paso para llegar a la fase liguera de la Champions League ya está aquí. Copenhague enfrentará a Basel a las 2 de la tarde por el partido de ida de los Play Off en condición de visitante.

Marcos López descansó en el último partido, por lo que se espera que sea titular para este encuentro. Hasta el momento, el cuadro danés demostró tener la capacidad para medirse ante cualquier rival y sacar siempre un resultado positivo. Debido a esto, está solo a dos partidos para llegar al sorteo liguero.

Lee también:

Si bien al frente está un equipo complejo como el Basel, lo cierto es que el equipo danés ya sabe lo que es superar estas instancias, por lo que la experiencia del equipo podrá ser determinante en el resultado.

Con respecto a Marcos López, el peruano será el titular en el lateral izquierdo, pues viene haciendo un gran trabajo en este torneo y en el ámbito local suelen darle descanso para que llegue en plena forma a los partidos internacionales.