¡MADRID ARRANCÓ CON TRIUNFO!

Superó por la mínima al Osasuna en su debut en esta temporada.

En una noche fría en el Santiago Bernabéu, Real Madrid arrancó la temporada 2025-26 de La Liga con una victoria trabajada: 1-0 ante Osasuna, gracias a un penalti ejecutado con frialdad por Kylian Mbappé al minuto 51, tras ser derribado por Juan Cruz.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el cuadro merengue dominó el balón alrededor del 70 por ciento de la posesión, sin embargo, encontró resistencia en una defensa ordenada del conjunto navarro. La apertura del marcador llegó desde los doce pasos, y la tranquilidad se mantuvo hasta el final a pesar de una expulsión a Abel Bretones sobre el cierre del partido.

A destacar la aparición del joven Franco Mastantuono, quien ingresó en el complemento e inquietó a la defensa rival. Además, Xabi Alonso mostró la impronta de su estilo: presión alta, movilidad y clara intención de rotar el plantel. Con los primeros tres puntos en el bolsillo, los merengues ya piensan en su próxima parada: Real Oviedo, en calidad de visitante el domingo 24 de agosto.