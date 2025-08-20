¡CHOQUE DE TITANES!

Flamengo e Internacional definirán su llave en Copa Libertadores a las 7:30 de la noche.

La Copa Libertadores 2025 avanza con intensidad en sus octavos de final, y este miércoles 20 de agosto presenta una doble jornada que puede marcar el rumbo del certamen. El duelo más esperado es sin duda el clásico brasileño entre Internacional y Flamengo, que se disputará en el estadio Beira-Río de Porto Alegre a las 7:30 de la noche hora peruana.

Flamengo llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida jugado en el Maracaná, con un cabezazo certero de Bruno Henrique. El “Mengão” pisa firme, pero Internacional, motivado por su público, no renuncia a la remontada. Las casas de apuestas vislumbran un enfrentamiento parejo, con ligera ventaja para los visitantes.

Antes, desde las 5 de la tarde, saltarán a la cancha Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño en La Plata, escenario donde el conjunto argentino buscará sellar su pase a cuartos con la mínima ventaja global. Este miércoles, por tanto, representa una verdadera prueba de fuego: el fútbol sudamericano se juega en duelos cargados de historia y dramática expectativa continental.