Erick Noriega ya está en Brasil para incorporarse al Gremio, club en el que vivirá una nueva etapa en su carrera. Antes de partir, el joven defensor expresó su gratitud hacia Alianza Lima, equipo en el que se formó y del que se despide con emociones encontradas.

“Estoy bastante feliz de esta oportunidad, me voy con sentimientos encontrados, pero contento por tener esta chance en un club grande. Dios mediante, todo siga saliendo bien y a darlo todo”, manifestó el futbolista.

Noriega también recordó lo que significó su paso por el cuadro íntimo: “Fue una etapa muy linda, desde el día que llegué siempre me trataron muy bien. Es mi casa y estoy seguro que ellos van a seguir por el buen camino”.

En cuanto a sus metas en el conjunto brasileño, fue claro: “Quiero llegar desde el día uno a demostrar el talento que tengo. No quiero que quede en que llegué a Gremio y listo, sino consolidarme jugando”.