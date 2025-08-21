¡SE DEFINEN A LAS OCHO!

Hoy se juegan los últimos tres partidos de los octavos de final de la Libertadores.

La Copa Libertadores 2025 llega a un día decisivo, con octavos de final que pueden definir el rumbo hacia Lima. El plato fuerte de la jornada es sin dudas River Plate contra Libertad, duelo de revancha que tendrá lugar en el Monumental desde las 7:30 de la noche hora peruana, con el uruguayo Andrés Matonte como árbitro estelar.

Tras un empate sin goles en la ida, el “Millonario” se juega el pase a los cuartos de final.

River enfrenta una serie equilibrada con Libertad, en la que la experiencia de ambos equipos aporta mística y veteranía a la contienda.

También en la carrera continental aparece el duelo de Liga de Quito y Botafogo programado a las 5:00 de la tarde hora peruana en tierras quiteñas, donde el conjunto ecuatoriano intentará dar vuelta una serie adversa ante el poderoso brasileño.

Liga apuesta por su localía ante un Botafogo que defenderá con oficio su ventaja global y su título de campeón. Una jornada cargada de épica sudamericana que promete emociones fuertes en todos los estadios.