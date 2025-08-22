Universitario vs Alianza Lima: ¡Recarga con Mercado Pago, juega en el ‘clásico’ de la Liga 1 y ganarás S/. 1,000 en efectivo con Meridianbet!

El enfrentamiento entre Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, se llevará a cabo este domingo 24 de agosto de 2025 desde las 5:30 pm. Este esperado encuentro se disputará en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima.

UNIVERSITARIO VS ALIANZA LIMA (24/08 – 5:30 PM)

Universitario, dirigido por el uruguayo Jorge Fossati, es tercero en el Torneo Clausura con 14 puntos, a dos del líder Sporting Cristal, y primero en el Acumulado con 53 unidades. El equipo ‘crema’ llega a este duelo acumulando doce partidos seguidos sin perder en el torneo local. Y como locales en lo que va de esta Liga 1, los de Ate tienen diez victorias, un empate y una derrota con 34 goles a favor y 7 en contra.

Por otro lado, Alianza Lima, liderado por el argentino Néstor ‘Pipo’ Gorosito, marcha quinto con 11 unidades en el Clausura, a cinco del líder Sporting Cristal, y es cuarto del Acumulado con 48 puntos, a cinco del líder Universitario. El elenco ‘blanquiazul’ llega a este partido acumulando cinco juegos seguidos sin perder. Como visitantes en la temporada, los de La Victoria registran siete triunfos, dos empates y tres derrotas con 11 tantos anotados y 11 recibidos.

¿CÓMO LLEGAN A ESTE PARTIDO DE LA LIGA 1?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo de cara a este encuentro:

Universitario

vs Sport Huancayo: 1-1 por Liga 1

vs Palmeiras: 0-4 por Copa Libertadores

vs Sport Boys: 1-0 por Liga 1

vs Alianza Universidad: 2-0 por Liga 1

vs Atlético Grau: 3-1 por Liga 1

Alianza Lima

vs U. Católica: 2-1 por Copa Sudamericana

vs ADT: 3-1 por Liga 1

vs U. Católica: 2-0 por Copa Sudamericana

vs Ayacucho FC: 1-0 por Liga 1

vs Sporting Cristal: 0-0 por Liga 1

ENFRENTAMIENTOS ENTRE SÍ

De los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario vs Alianza Lima, se registra lo siguiente: tres triunfos de los ‘cremas’ y dos empates. El cruce por el Apertura de este año terminó en empate 1-1. Y la última vez en el Monumental fue victoria local por 2-1 en la jornada 3 del Clausura 2024.

LAS CUOTAS QUE TE HARÁN GANAR

Los pronósticos de los partidos de Liga 1 en Meridianbet dan como favorito a Universitario pagando su triunfo con la cuota de 2.01. La victoria de Alianza Lima paga 4.27 mientras que el empate paga 2.79.

