¡UNA NOCHE DE VANDALISMO!

Partido entre Independiente y U de Chile se canceló por disturbios entre los hinchas.

La vuelta de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile, disputada el 20 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América, terminó en una de las escenas más lamentables del fútbol sudamericano.

El partido marcha 1-1 Lucas Assadi abrió el marcador y Santiago Montiel igualó cuando al iniciarse el segundo tiempo, estalló la violencia en las tribunas. Hinchas chilenos, situados en la tribuna alta, lanzaron piedras, butacas, botellas y bombas de estruendo hacia los simpatizantes del «Rojo».

Lee también:

Tras múltiples llamados al desalojo del sector visitante, se intentó reanudar el juego, pero apenas dos minutos después el árbitro Gustavo Tejera lo suspendió ante la escalada de agresividad, incluida la intervención de los barristas locales que ingresaron y atacaron brutalmente a seguidores de la U. de Chile, incluso provocando caídas al vacío.

CONMEBOL canceló el partido definitivamente por “falta de garantías de seguridad” y derivó el caso a sus órganos disciplinarios. Una noche que debía ser de fútbol se convirtió en una tragedia que ensombrece al deporte sudamericano.