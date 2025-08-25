¡EL ÚLTIMO TREN A LONDRES!

Gianluigi Donnarumma fichará con Manchester City.

Gianluigi Donnarumma se despidió de la afición del París Saint-Germain el último fin de semana y todo indica que su futuro inmediato estará en la Premier League. Según información internacional, el arquero italiano ya tiene un acuerdo cerrado con el Manchester City y, además, los clubes han llegado a un entendimiento para concretar la transferencia.

La llegada del ex Milan supondrá un movimiento importante en el arco del conjunto inglés, ya que abriría la salida del brasileño Ederson, quien estaría muy cerca de fichar por el Galatasaray de Turquía.

Con ello, Pep Guardiola reforzaría una zona clave tras las dudas que dejó su equipo en el arranque de temporada. El último encuentro frente al Tottenham encendió aún más las alarmas, ya que el titular fue James Trafford y cometió un error grosero que derivó en el segundo gol de los ‘Spurs’.

Esa falla terminó de confirmar la necesidad de sumar a un arquero de jerarquía y experiencia internacional como Donnarumma. De concretarse oficialmente, el italiano llegaría a uno de los proyectos más ambiciosos de Europa con el objetivo de consolidar al City en el plano local y continental.