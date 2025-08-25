¡ELLOS NUNCA LLEGARON!

Anderson Santamaría lamentó el empate ante Alianza.

Anderson Santamaría no escondió la bronca tras el clásico sin goles en el Monumental. El zaguero de Universitario fue claro: el empate dejó un sabor amargo porque la obligación era quedarse con los tres puntos en casa.

“Nos sabe a muy poco. Estoy molesto, ellos no patearon ni al arco, y cuando estuvimos 11 contra 10 generamos más, pero no entraron. El profe puso todo adelante, pero no concretamos y dejamos escapar 2 puntos en casa, acá queremos ganar todo”, expresó.

El central, de 33 años, también analizó el planteo del rival: “Alianza es un equipo que sabe a lo que juega, con jugadores de selección y experiencia. Vinieron a esperar, a jugar de contra, pero siempre estuvimos bien parados. No recuerdo ninguna ocasión de ellos”.

Finalmente, habló de su ilusión con la Selección Peruana: “Me preparo jugando en la ‘U’, si el técnico me convoca, bienvenido. Sino, seguiré trabajando para estar listo cuando toque”. Santamaría, con la sangre en el ojo por un clásico que, según él, merecieron ganar.