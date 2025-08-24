¡EMPATE EN LAS ALTURAS!

Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo no pasaron del 1-1 en Cusco.

Garcilaso dejó escapar una gran oportunidad tras igualar 1-1 ante Sport Huancayo en el estadio Garcilaso de la Vega, por la séptima jornada del campeonato. El equipo de Carlos Bustos se adelantó rápido en el marcador, pero no pudo sostener la ventaja frente a un rival que supo reaccionar en el complemento.

Apenas a los 3 minutos, Aldair Salazar conectó de cabeza y puso el 1-0, desatando la ilusión de su gente. Tras ello, el conjunto local se mostró más incisivo y generó varias ocasiones para aumentar la cuenta.

Lee también:

En el segundo tiempo, Huancayo mostró otra actitud y encontró el empate rápido. A los 48’, Javier Sanguinetti sorprendió con un disparo desde fuera del área que dejó sin reacción a Patrick Zubczuk. Con la igualdad, el “Rojo Matador” creció en confianza y pudo ganarlo: Piero Magallanes desperdició una ocasión inmejorable para darle vuelta al marcador.

En la recta final, Garcilaso buscó con más ímpetu que claridad. Incluso, una salida en falso de Zamudio casi termina en el gol del triunfo, pero el balón chocó en el palo y el empate quedó sellado.