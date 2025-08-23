¡SOLO VALE GANAR!

Cristal busca recuperar camino ante UTC.

La caída de Binacional del Clausura dejó a Sporting Cristal sin la cima y con la presión al rojo vivo. Hoy desde las 11 de la mañana, en un Alberto Gallardo que va a reventar de gente, los celestes están obligados a tumbar a UTC para volver a sonreír.

No hay margen de error: los de Paulo Autuori necesitan ganar sí o sí para recuperar terreno y no perderle pisada a los de arriba. El rival de turno no llega en su mejor momento. El “Gavilán del Norte” apenas rescató un empate sin goles con Juan Pablo II College en Cajabamba y antes mordió el polvo en Sullana, donde Alianza Atlético lo liquidó 2-0 con tantos de Jimmy Pérez y Renato Espinoza.

La racha negativa pinta escenario complicado para los cajamarquinos, que buscarán dar el golpe esta mañana bajo la mirada de Diego Haro, juez principal del duelo. El Gallardo late y Cristal sabe que tiene que volar alto.