¡EL FÚTBOL EN SU LABERINTO!

Gerente de la Liga 1 reveló detalles de cómo quedará el fixture ante la salida del Binacional.

La Liga 1 vive días agitados en pleno Torneo Clausura 2025. La expulsión de Deportivo Binacional sacudió el campeonato y encendió un debate bravo sobre la organización del fixture. Con el “Bi” fuera de carrera, la incertidumbre se instaló: partidos anulados, rivales sin rival y dos equipos que quedarán libres por fecha.

Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, salió a calmar las aguas y explicó la movida. “En el reglamento ya estaba previsto. Los partidos jugados por Binacional en el Clausura quedan anulados, junto a goles, amarillas y suspensiones. No pasa lo mismo con el Apertura”, expresó en RPP. Así, los clubes deben rehacerse y mirar un fixture que ahora luce desordenado.

La decisión no agarra de sorpresa: desde el arranque del torneo estaba la posibilidad de que el cuadro de Juliaca se caiga si la medida judicial que lo sostenía quedaba sin efecto. El problema: cada fecha tendrá dos equipos descansando y no hay forma de reestructurar el calendario.

Y ojo, esto puede repetirse. Ayacucho FC espera un fallo que podría dejarlo afuera bajo el mismo procedimiento. La Liga, que ya tuvo que borrar a Binacional del mapa, sabe que un nuevo golpe podría complicar todavía más un Clausura que ya juega en terreno pantanoso.