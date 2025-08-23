¡SE LE SALIÓ EL DIABLO!

Igualó sin goles contra Juan Pablo II en Chongoyape. Cusqueños terminaron con 9 hombres casi todo el segundo tiempo.

Cusco FC perdió el paso en su visita a Chongoyape tras igualar 0-0 con Juan Pablo II College, en duelo válido por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El choque, intenso y con varias polémicas arbitrales, mantuvo en suspenso a los hinchas hasta el pitazo final.

La primera polémica llegó a los 17 minutos: Carlos Gamarra interceptó un remate con la mano, tras la revisión del VAR, el juez Michael Espinoza expulsó al defensor cusqueño, dejando a la visita con uno menos.

Lejos de replegarse, el equipo de Miguel Rondelli adelantó sus líneas y generó peligro en área rival, pero se encontró con la firmeza del portero Matías Vega. Sin embargo, las dificultades se multiplicaron en la segunda mitad. A los 56 minutos, Álex Custodio, quien había ingresado tras la expulsión de Gamarra, recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al cuadro imperial con solo nueve jugadores.

Al final, el marcador no se movió. Con este resultado, Cusco FC llegó a 13 puntos en la tabla e igualó momentáneamente la línea de Sporting Cristal, mientras que Juan Pablo II alcanzó las 6 unidades, manteniéndose en la pelea por salir de los últimos lugares del Clausura.