¡ZAMBRANO ES CLÁSICO!

Descartó lesión grave y apunta a jugar ante la “U”.

Alianza Lima sigue escribiendo capítulos dorados en la Copa Sudamericana 2025. Esta vez, los íntimos doblegaron 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador y sellaron un global de 4-1 que los mete en la siguiente ronda. En el corazón de la zaga apareció, una vez más, Carlos Zambrano, el líder silencioso que, junto a Renzo Garcés, sostuvo el muro blanquiazul.

El “León” fue ovacionado, pero a los 81′ pidió el cambio por molestias y cedió su lugar a Gianfranco Chávez. La escena encendió las alarmas en La Victoria, justo en la antesala del clásico ante Universitario.

Sin embargo, el propio Zambrano calmó la tormenta: “No es nada grave. Todo bien. Estaba calculando el tiempo. Gracias a Dios se logró el objetivo”, soltó en zona mixta, aliviando al pueblo íntimo.

Más allá del susto, Zambrano mostró su faceta de líder: mesurado, firme y consciente de que la obligación siempre la marca la hinchada. “Todos los partidos son complicados, no nos sentimos favoritos. El primer tiempo fue duro, pero supimos reaccionar”, declaró. Así, el defensor se erige como el gran referente de un equipo que sueña con hacer historia y que ya tiene a su “León” listo para volver a rugir en el Monumental.