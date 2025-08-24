¡BANDERAZO EN MATUTE!

Alianza recibió el aliento de su hinchada antes del partido de hoy.

En La Victoria se vivió una fiesta adelantada al clásico. Alianza Lima abrió las puertas de Matute y dejó entrar a su gente para un banderazo que encendió la previa del choque contra Universitario.

La tribuna sur del Alejandro Villanueva vibró con cánticos, banderas e instrumentos, en un acto de unión y compromiso en este momento clave del Clausura. El equipo de Néstor Gorosito realizaba su última práctica antes de la concentración cuando la hinchada irrumpió con todo su fervor.

Los jugadores, lejos de quedarse al margen, se sumaron al aliento y hasta saltaron al ritmo del clásico “el que no salta, una gallina”, abrazados en el verde de La Victoria. La comunión entre plantel y fanaticada fue total, un mensaje directo de que el clásico lo juegan todos.

Como si la fiesta no fuera suficiente, la presencia de Jefferson Farfán puso la frutilla del postre. La ‘Foquita’ no dudó en mezclarse con los suyos y alentar al equipo en la antesala del partido más esperado. Los videos se hicieron virales al instante, mostrando a un Matute encendido y listo para el duelo frente a la ‘U’.