¡SORPRESA EN LA PREMIER LEAGUE!

Tottenham superó por 2-0 al Manchester City.

Tottenham sorprendió en la segunda fecha de la Premier League y venció 2-0 al Manchester City en el Etihad Stadium, en un resultado que sacudió el inicio del campeonato inglés. Los dirigidos por Thomas Frank mostraron eficacia en el primer tiempo y supieron resistir en el complemento para concretar un triunfo de oro frente al equipo de Guardiola.

El marcador se abrió a los 35 minutos, cuando Brennan Johnson aprovechó una gran asistencia del brasileño Richarlison. Antes del descanso, los Spurs ampliaron la ventaja gracias al portugués Joao Palhinha, quien apareció en el área para marcar el 2-0 que resultaría definitivo.

En la segunda mitad, el City intentó reaccionar con mayor posesión y volumen de ataque, pero se topó con una defensa londinense bien organizada que no dejó espacios y supo controlar los intentos de Haaland y compañía. Tottenham mantiene su invicto, mientras que el City tuvo su primer tropiezo en la temporada.