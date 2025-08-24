¡CONMEBOL SIGUE INVESTIGANDO!

Árbitro Gustavo Tejada aseguró que no se cumplieron las garantías que dio Independiente.

La Conmebol dio a conocer los informes del árbitro, delegado y oficial de seguridad sobre lo ocurrido en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, encuentro que fue suspendido por los graves incidentes entre ambas hinchadas.

El ente sudamericano ya inició un proceso de investigación para esclarecer responsabilidades y tomar una decisión en los próximos días. Según el informe arbitral, en reiteradas oportunidades se solicitó a Independiente no habilitar la Tribuna Sur Baja para evitar enfrentamientos. Sin embargo, el club argentino respondió que las entradas ya habían sido vendidas y que garantizaría la seguridad, algo que finalmente no ocurrió.

Lee también:

El árbitro uruguayo además indicó que “la Voz del Estadio, sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la Bandeja Superior, donde se encontraban los hinchas visitantes, lo que generó un desorden mayor”. El oficial de seguridad añadió que en el entretiempo se produjeron agresiones de la parcialidad visitante hacia el público local y justificó la ausencia de intervención policial inmediata para evitar una tragedia mayor.

Independiente y Universidad de Chile afrontan ahora posibles sanciones que van desde fuertes multas hasta la exclusión de competiciones internacionales. La decisión será clave también para Alianza Lima, que aguarda conocer el fallo para definir su futuro en la Copa Sudamericana 2025.