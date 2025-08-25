¡UN CLÁSICO CON POCO FÚTBOL!

El VAR le anuló a Alex Valera y grones sufrieron las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés.

Fue más un concierto de patadas, de fricciones, de expulsados, de off side, de goles anulados, de disparos desviados. Todo menos fútbol, todo menos clásico. Un auténtico dolor de ojos para los hinchas cremas que poblaron y marcaron la diferencia en las tribunas. Un cero a cero que quedará en la historia como el peor clásico jugado en años y que cierra la jornada 8 del Torneo Clausura.

Desde el inicio fue un festival de patadas y roces, donde el cuerpo a cuerpo se impuso a la creación. Un duelo cerrado y de mucha intensidad, con Universitario ligeramente superior en orden y distribución, aunque sin claridad ofensiva. El arquero de Alianza, Guillermo Viscarra, fue clave para mantener el arco en cero.

La jugada más destacada llegó cuando Jesús Castillo sacó un potente remate, que el arquero aliancista apenas logró desviar. El rebote fue aprovechado por Álex Valera, quien conectó de cabeza y anotó el gol que desató el júbilo, hasta que el VAR lo anuló por fuera de juego. Otra anécdota fue el enfrentamiento entre Barcos y Valera que se agarraron a la boquilla, donde muchos interpretaron términos altisonantes del Pirata contra el jugador merengue. Y que dará que hablar toda la semana entre los hinchas de ambos equipos.

La segunda mitad mantuvo la tónica del partido. Mucho roce, pocas ideas claras y escasa profundidad en ambas áreas. Algo creció Alianza, mientras que Universitario perdió intensidad física producto de sus viajes coperos y a provincia. La expulsión de Kevin Quevedo por una patada fuerte a José Carabalí inclinó ligeramente el trámite hacia la “U”, que intentó generar peligro a través de centros y llegadas reiteradas.

Solo Jairo Concha intentó con sus remates de fuera del área inquietar la valla aliancista, pero sus rematas siempre salieron ligeramente desviados. Al final del partido fue expulsado Renzo Garces tras revisión del VAR por una patada contra Rivera que había ingresado en los minutos finales. Las cremas consiguieron un tiro libre peligroso, pero fue solo eso. No había para más.

En la tabla, Universitario suma un punto que le permite mantenerse en la parte alta del Clausura, mientras que Alianza rescata una unidad valiosa tras una semana exigente por su participación internacional. Pese a todo los blanquiazules le empataron a los cremas con nueve hombres casi todo el partido, pero, lamentablemente, en la cancha no hubo hombre de fútbol y eso atenta contra el buen espectáculo, contra la historia.