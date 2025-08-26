¡EL TUNCHE ES CONVOCADO!

Alex Valera y Edison Flores fueron desconvocados por lesión.

La Selección Peruana sufrió dos bajas importantes de cara a la próxima fecha FIFA de Eliminatorias. La Federación Peruana de Fútbol confirmó que Alex Valera y Edison Flores quedaron desafectados de la convocatoria debido a lesiones sufridas en el último clásico con Universitario.

En su lugar se optó por convocar a José ‘El Tunche’ Rivera. Ambos jugadores habían terminado golpeados y, tras los estudios médicos correspondientes, se determinó que no están en condiciones de disputar los encuentros frente a Uruguay y Paraguay.

Lee también:

El propio técnico de la Blanquirroja, Oscar Ibáñez, había anticipado en conferencia de prensa que aguardaban el informe del cuerpo médico antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de los futbolistas en la selección. Finalmente, los resultados confirmaron la necesidad de liberar a Valera y Flores para su recuperación.

En reemplazo, la FPF anunció la convocatoria de José Rivera, también de Universitario de Deportes, quien se sumará a los trabajos de la selección en la Videna. Rivera tendrá la oportunidad de ponerse a disposición de Ibáñez en dos últimos duelos, para demostrar su nivel y si será útil para la selección en las próximas campañas.