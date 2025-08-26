¡SERÍA UNA PELÍCULA!

Patrice Evra sueña con una final entre Messi y Cristiano en el Mundial.

El ex defensor francés Patrice Evra, recordado por su paso en el Manchester United y dos veces mundialista, volvió a encender el debate sobre las máximas leyendas del fútbol actual.

En declaraciones, el ex lateral expresó su deseo de ver nuevamente un enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, incluso soñando con que se crucen en la instancia más alta.

“Una final de la Copa del Mundo con Messi y Ronaldo sería como la última película de Marvel. Todos se detendrían a mirar”, afirmó con entusiasmo. Evra también se refirió al debate sobre quién es el mejor de la historia. “Sé que después del Mundial la gente dice que el GOAT es Messi, pero Ronaldo está a un nivel diferente. No los quiero comparar, si alguien elige a Messi, lo respetaré”, comentó el exjugador.

Por último, el francés manifestó su ilusión de ver al portugués incursionar en el fútbol estadounidense. “¡Por supuesto! Me gustaría ver a Ronaldo dirigirse a la MLS. Dos leyendas, un último baile, todos mirarían”, sentenció Evra.