¡LIVERPOOL GANÓ SOBRE EL FINAL!

Superó por 3-2 al Newcastle, en un intenso partido.

El Liverpool logró una épica victoria 3-2 ante un Newcastle que, con 10 jugadores desde el segundo tiempo, luchó hasta el último segundo. Ryan Gravenberch abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área al minuto 35.

Mientras que Hugo Ekitike amplió la ventaja a los pocos segundos tras el inicio del segundo tiempo, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Anthony Gordon por una dura entrada sobre Virgil van Dijk.

Lee también:

Sin embargo, Newcastle reaccionó con garra: Bruno Guimarães recortó distancias de cabeza a los 57 minutos, y William Osula igualó el partido en el minuto 88. Cuando todo parecía cerrado, emergió el héroe inesperado: el joven debutante de 16 años, Rio Ngumoha, anotó en el minuto 100.

Con una definición certera tras una gran asistencia de Salah y un amague de Szoboszlai, y selló un triunfo para el recuerdo. Con este resultado, Liverpool mantiene el 100 % de rendimiento en el inicio de temporada, y reafirma su condición de campeón defensor, aunque sufre nuevamente en defensa.