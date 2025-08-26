¡HOMBRES TRABAJANDO!

Selección peruana inició sus entrenamientos de cara a la fecha doble.

La Bicolor inició este lunes sus entrenamientos en la Videna con miras a los choques frente a Uruguay y Paraguay por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. La primera práctica estuvo dirigida por el técnico interino Óscar Ibáñez y contó con la presencia de los jugadores del torneo local, además de los habituales sparrings.

Los futbolistas que militan en el extranjero se sumarán directamente a la concentración en los próximos días. En la sesión destacó la visita del presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien no solo saludó a cada uno de los convocados, sino que también presentó oficialmente a Jean Ferrari como nuevo director general de fútbol de la institución.

Lee también:

Tras el entrenamiento, Ibáñez brindó una conferencia de prensa en la que resaltó la unión del grupo y la vigencia de las posibilidades de la Blanquirroja de acceder al repechaje, pese a la difícil situación en la tabla.

Perú enfrentará a Uruguay el jueves 4 de septiembre en Montevideo y, cinco días después, recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional. Ambos encuentros serán a las 6:30 de la tarde (hora peruana).