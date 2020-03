“No sé si me quedaré en Tottenham”

Harry Kane dejó en duda su continuidad con los ‘spurs’

Uno de los nueves mas deseados de toda Europa es Harry Kane, quien hace varias

temporadas la viene rompiendo en el Tottenham, aunque al parecer estaría dispuesto a

asumir otros desafíos si los ‘spurs’ no se muestran más ambiciosos: “Es una de esas

cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré,

pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quién para quedarme”, afirmó.

Esto puso en alerta a varios equipos como Real Madrid y Manchester United, que hace tiempo lo andan sondeando.