“No sé si pueda presentarme para la próxima fecha FIFA”: Trauco

Miguel Trauco, lateral de la Selección Peruana, puso en duda su presencia en la siguiente fecha FIFA debido a restricciones de su club.

Miguel Trauco no viene gozando de la continuidad deseada en el Saint Etienne de Francia. El lateral izquierdo de la Selección Peruana contó detalles de cómo la viene pasando en Europa y también dejó abierta la posibilidad de no poder venir la próxima fecha FIFA.

El ‘Genio’ mencionó que nadie tiene el puesto comprado en la selección y que llegará a los partidos con un buen estado físico: “Acá, en la Selección peruana, nadie se siente indispensable y el profesor Ricardo Gareca así lo sigue demostrando. Yo estoy bien, estoy entrenando con mi club con bastante intensidad”.

El futbolista de 29 años reveló la razón de su nula participación en los partidos de su equipo: “Lamentablemente por llegar tarde, luego de la Copa América, ha sido complicado jugar de arranque; además, hay un compañero que está jugando muy bien en mi puesto, pero yo estoy esperando la oportunidad y, seguramente, cuando me toque trataré de aprovecharla”.

El ex jugador de Universitario de Deportes deslizó la chance de no poder jugar la próxima fecha FIFA por restricciones del Saint Etienne: “Mi club me comunicó que todo bien para que pueda jugar estos tres partidos de las Eliminatorias, pero posiblemente para los próxima fecha Fifa no sé si puedan presentarse algunas complicaciones”.

Cabe mencionar que el ‘Genio’ no ha tenido ninguna oportunidad de jugar en la actual temporada de la liga francesa. De las cuatro primeras fechas de la Ligue 1, en dos estuvo en la banca de suplentes y en las dos restantes no fue convocado.

Pese a esto, ‘Miguelito’ es hombre de entera confianza de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ le ha dado la ‘jefatura’ de la banda izquierda y se espera que ante Uruguay sea uno de los once titulares.