¡NO VALE PERDER!

Hernán Barcos afirma que, si no se le puede ganar a Talleres, al menos empatar.

En camino a Córdoba ya se encuentra Alianza Lima, y mañana jueves enfrentará a Talleres, a las 5 de la tarde, por la penúltima fecha del Grupo D en la Copa Libertadores. Con la necesidad urgente de sumar tres puntos para seguir soñando con la clasificación a octavos de final, el plantel partió con la presión a cuestas, pero también con determinación.

Entre los protagonistas del viaje, Hernán Barcos se detuvo a conversar con la prensa y dejó conceptos claros sobre el momento que atraviesa el equipo. “Es importante no perder, vamos a ir a ganar, pero si no podemos ganar, que no se pierda”, remarcó, dejando claro que un empate, aunque no ideal, podría mantener vivas las opciones.

El momento de Alianza no es el mejor. En el plano local han perdido terreno en la Liga 1 y en el torneo continental apenas suman 1 empate y 1 victoria, lo que obliga a una reacción inmediata. Frente a esa situación, el capitán íntimo no dudó en enviar un mensaje de autocrítica, pero también de esperanza: “Seguimos trabajando, el grupo es el mismo de comienzos de año y no nos podemos olvidar de jugar al fútbol”.