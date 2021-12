Nolberto Solano: “Hay que apuntar a ir directo al mundial”

Nolberto Solano, asistente técnico de la selección peruana, manifestó que el objetivo principal de la selección es el boleto directo al mundial de Catar 2022

La meta está trazada. El asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana, Nolberto Solano, expresó que la meta inicial de la Bicolor es conseguir un boleto directo al próximo mundial, sin embargo, el ex jugador ve al repechaje como la segunda opción. Perú, a falta de 4 partidos, se ubica en el 5to lugar de las eliminatorias.

El ex director técnico de la ‘U’ aseguró lo siguiente: “Primero hay que pensar y apuntar a ir directamente al Mundial, el consuelo sería quedarnos en el repechaje. En caso de lo segundo, sería un partido duro. Pero no es bueno adelantarnos a nada”.

En cuanto a los partidos restantes apuntó que la selección debe salir a ganar e intentar sumar frente a los próximos rivales de la ‘Bicolor‘: “En Colombia debemos sacar un buen resultado y a Ecuador tenemos que ganarle. No me quiero adelantar, es partido a partido. No firmaría el repechaje hoy en día, no firmaría un cheque en blanco”.

Además, recalcó la importancia de sumar en la siguiente fecha doble a disputarse en enero: “Creo que, sacando a Argentina y Brasil, todas las selecciones estamos al límite. No podemos perder en esta doble fecha, lo único que nos sirve es sumar”.

Hablo de los jugadores de la selección:

En cuanto a Carlos Zambrano dijo: “Carlos es un excelente jugador. Ha tenido poca participación, en un equipo grande la competencia es día a día. El tiene que competir con los otros jugadores de Boca, debe hacer una autocrítica y pensar en positivo”.

Con respecto a Luis Advíncula manifestó que: “Alegría por ‘Luchito’ y Carlos. Hay una recompensa, él sabe lo que significa ganar algo con Boca. Ahora tendrán la presión de seguir ganando en el plano local e internacional. Nos alegra porque son jugadores importantes para la selección”.