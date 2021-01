“Nos faltó el respeto”

Uribe, el ‘Chorri’ Palacios y Bonnet le responden a Comizzo tras sus declaraciones.

Una gran polémica generó Ángel Comizzo tras declarar que Sporting Cristal “no está a la altura de Universitario y Alianza Lima“, minimizando a los rimenses públicamente antes del inicio de la temporada 2021. Esto generó eco y molestia en el Rímac, y así lo dieron a conocer Julio César Uribe, Roberto Palacios y Luis Bonnet, ídolos rimenses, que no tardaron en responder al estratega argentino.

“No debe conocer bien la historia del fútbol peruano para expresarse así. Lo interpreto como un desatino”, contestó Uribe y consideró que el DT de las cremas fue irrespetuoso con la entidad bajopontina.

Por su parte, Roberto Palacios consideró que el técnico argentino “se está ganando enemigos y espero que no pueda pasar a mayores, me da mucha tristeza escucharlo”.

De la misma forma, Luis Alberto Bonnet, ex-capitán y uno de los goleadores históricos de los bajopontinos, quien no dudó en responder a las afirmaciones de su compatriota. “El problema de lo que dijo Comizzo es no conocer el medio. Si yo voy a España y digo que el Barcelona no es grande, no significa que sea verdad. Es desconocimiento. La preocupación ahora es de la gente que lo contrató. Quizá ese desconocimiento del rival lo llevó a perder la final del campeonato”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Facebook.