Nos robaron

Los goles nuestros fueron de André Carrillo y Renato Tapia. Y para los brasileños tres de Neymar, dos de penal, y el último de Richarlison.

Perú perdió 4-2 con Brasil en el estadio Nacional en la segunda fecha de las Eliminatorias, rumbo a Qatar 2022. Un triplete de Neymar y un gol de Richarlison pusieron los tantos de la visita, mientras que Carrillo y Tapia descontaron para la bicolor. El encuentro estuvo completamente desvirtuado por el mal arbitraje del chileno Julio Bascuñán, quien no tal vez tuvo un error humano al cobrar el último penal contra Neymar, pues la falla fue del VAR que nunca avisó la clara falta contra Zambrano, pero inclinó la cancha, no midiendo con la misma vara a peruanos y brasileños, a quienes dejó golpear y cortar a sin a penas mostrarles amarilla, mientras que con otros fue bastante estricto y hasta cortó jugadas de gol por no dar ley de ventaja. Ricardo Gareca planteó el partido presionando la salida brasileña e incomodando a sus estrellas, y cuando se recuperaba se atacaba rápido, con muchas asociaciones y tratando de finalizar cada jugada para evitar las contras. Así llegó el temprano gol de Carrillo (6’), que remató de volea un rebote en la puerta del área. El ‘Scratch’, lo empató rápido cuando Neymar (28’) cobró un penal que le cometió Yotún por un ligero jalón de camiseta y pudieron darlo vuelta pero Gallese le sacó un mano a mano a Richarlison y Firmino mandó afuera de cabeza un gran centro de Lodi.

En el 2T Perú salió con la misma intensidad, y nuevamente pegó rápido pues Tapia (59’) puso el segundo con un remate que se desvió en Rodrigo Caio, pero Richarlison empató a los 5’ de cabeza tras un córner. El encuentro se hizo trabado, y cuando pintaba para un empate llegó la polémica, pues Neymar y Zambrano chocaron buscando una pelota peligrosa en área peruana, el árbitro cobró penal, aunque se vio que la falta fue del delantero por tirarle el cuerpo adelante al ‘Kaiser’, la jugada era polémica, pero el VAR no se tomó la molestia de revisarlo y el brasileño puso el tercero (83’).

Poco después Zambrano perdió los papeles y le metió un codazo en la cara a Richarlison, Bascuñán le mostró amarilla, pero tras verla en el VAR optó por expulsarlo, los peruanos bajaron los brazos y así llegó el cuarto cuando Neymar (90+4’) le ganó el vivo a Araujo tras un balón que chocó en el palo.

LA PALABRA:

CASEMIRO (Brasil)

“A veces el árbitro se puede equivocarse, el VAR esta para reclamar, pero siempre hay que tener respeto. En Europa no pasa eso, pero el ser humano se puede equivocar”.

RENATO TAPIA (Perú)

“Duele muchísimo por la entrega que hizo el equipo. Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR y con ellos no. No entiendo su criterio. No sé si sabrá las reglas”.

PERÚ 2

Pedro Gallese

—

Luis Advincula

Carlos Zambrano

Luis Abram

Miguel Trauco

—

Renato Tapia

Pedro Aquino

Yoshimar Yotún

André Carrillo

Christofer Gonzales

—

Jefferson Farfán

———————-

DT: Ricardo Gareca

———————-

BRASIL 4

Weverton

—

Danilo

Marquinhos

Thiago Silva

Renan Lodi

—

Casemiro

Philippe Coutinho

Douglas Luiz

—

Richarlison

Neymar

Roberto Firmino

—

DT: Tite

————————————

ÁRBITRO: Julio Bascuñán (CHI)

LÍNEAS: José Retamal, Raúl Orellana (CHI)

CUARTO: Ivo Méndez (BOL)

VAR: Piero Maza (CHI)

AUXILIAR VAR: Gery Vargas (BOL)

GOLES: André Carrillo 6′, Renato Tapia 59′ (PER). Neymar 28′, 83′, 90+4′. Richarlison 64′ (BRA)

CAMBIOS: Christian Cueva x Renato Tapia, Miguel Araújo x Christoffer Gonzáles, Andy Polo x Jefferson Farfán (PER). Rodrigo Caio x Marquinhos, Alex Telles x Renan Lodi, Everton Ribeiro x Roberto Firmino, Everton Sousa x Philippe Coutinho (BRA).

TA: Renato Tapia, Christofer Gonzales (PER).

TR: Carlos Zambrano (PER).

ESTADIO: Nacional (Lima)