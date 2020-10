Carlos Zambrano: “Para mí nunca fue un penal”

El defensor Carlos Zambrano crítico contra el VAR por el partido ante Brasil, donde le cobraron un penal que “nunca fue”.

En la recta final del partido, Carlos Zambrano impactó con Neymar dentro del área. Por ello, el árbitro chileno durante el partido entre Perú y Brasil. Pese a la posible duda, no acudió al VAR para revisar las imágenes. El defensa central de la selección peruana señaló que aquella jugada no ameritaba una infracción.

“Yo vi una jugada normal, llegué unas milésimas de segundos antes, pero lo vieron en todo el partido. Neymar es un gran jugador que siempre intenta buscar o provocar algún penal. Los árbitros casi siempre favorecen a los equipos grandes y ellos no lo necesitan. Nosotros trabajamos humildemente, tratando de pelearles los partidos, competir contra todas las selecciones. Para mí nunca fue un penal, se lo recalqué al árbitro, pero ya escapa de nuestras manos”, indicó Zambrano.

“Supuestamente el VAR viene a ayudar, a veces juega a favor y otras en contra, pero para mí lo del VAR no debe existir, se pierden minutos de la emoción del momento. Contra Brasil creo que merecíamos mucho más, pero son cosas del fútbol que a veces escapan de nuestras manos”, mencionó.

“Todo el Perú y mucha gente, hasta los que no saben de fútbol, vieron la injusticia que se pudo dar. No podemos hacer nada contra el VAR y el árbitro, es complicado. Lamentablemente luego vino la expulsión. Es complicado al minuto 88, no tenía justificación para mí, pero luego del segundo penal que nos cobran, como que las cosas cambiaron mucho”, concluyó Zambrano.