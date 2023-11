Novak Djokovic cayó ante el italiano Jannik Sinner en el ATP Finals

Djokovic: “Solo me queda quitarme el sombrero ante Sinner”

Novak Djokovic es noticia porque cayó en cuartos de final frente a Jannik Sinner en los ATP Finals-7-5, 6-7 (5), 7,-6 (2).

El serbio reflexionó sobre su derrota ante Sinner en las ATP Finals y confesó que error cometió. “Estoy orgulloso de la lucha que di, pero no fue suficiente para ganar”

De esta manera perdió la posibilidad de llegar a semifinales del torneo, y también puerde luego de 31 partidos.

Rueda de prensa de Nole.

Luego del partido, el serbio brindó declaraciones en conferencia de prensa. Habló sobre el partido, el gran nivel de su rival y sobre lo aprendido en el esta derrota.

Hizo también hincapié en la motivación que tienen los jóvenes como Sinner, Alcaraz y Rune cuando se le enfrentan.

¿Qué tiene de diferente Sinner desde la primera parte de la temporada?

“La última vez que jugamos fueron las semifinales en Wimbledon. Gané en sets corridos, pero fue un partido muy igualado. Creo que jugó tan bien como hoy. Quizás sirviendo mejor, pero creo que la principal diferencia es que en los puntos importantes él fue a por todas, fue más valiente. Merecía ganar porque en momentos importantes supongo que no fui lo suficientemente agresivo, no fui lo suficientemente decisivo. Le di la oportunidad de tomar el control de los puntos. Solo queda felicitarlo, simplemente jugó un partido fantástico y eso le dije en la red. Creo que en los momentos más importantes hizo su mejor partido y merecía absolutamente ganar“.

Sobre qué ha aprendido de esta derrota ante el italiano.

“En este tipo de partidos se presentan muy pocas oportunidades y si no las aprovechas, el otro lo hará. Ese fue el caso básicamente. Creo que aprendí que en algunos momentos tengo que ser un poco más decisivo y hoy no lo estuve. Está bien, algunas las ganas, otras las pierdes. La mayor parte de mi carrera estuve ganando este tipo de partidos. Algunos los perdí, como el de esta noche. No creo que haya hecho muchas cosas mal en términos de mi juego. Simplemente fue más decidido y valiente en los momentos en que necesitaba serlo. Hizo algunos puntos sorprendentes, jugó exactamente los tiros que necesitaba. Solo me queda quitarme el sombrero”.

¿Siente que los jóvenes como Sinner, Alcaraz y Rune están motivados por vencerle?

“Es normal, no creo que haya nada extraño en eso, es normal que quieran ganarme. Ya estaba experimentando este tipo de sentimientos de que cada jugador está aún más motivado para ganarme en cualquier lugar del mundo donde juegue. Es absolutamente normal. Y también es normal perder algunos partidos como este, pero tengo que contentarme con el espíritu de lucha. Logré remontar un set en desventaja y desplomarme en el tercero. Jugó en condiciones realmente desafiantes y difíciles hoy. Estoy orgulloso de la lucha que di, pero simplemente no fue suficiente para ganar”.

