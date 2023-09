El serbio criticó la forma de cómo se maneja el tenis a nivel mundial.

El declaraciones en un evento de la Professional Tennis Players Association (PTPA), el tenista Novak Djokovic habló fuerte y claro sobre las dificultades por la que pasan la mayoría de los tenistas profesionales

El considerado como uno de los mejores tenistas de todos los tienpo comentó que pese a ser un deporte que es practicado masivamente a nivel mundial, solo unos cuantos pueden sostenerse económicamente en base a los ingresos que obtienen.

Palabras de Djokovic.

Novak Djokovic dice que es un “fracaso para nuestro deporte” que menos de 400 jugadores puedan ganarse la vida:

Nole comenzó diciendo sobre su experiencia y la realidad de la inmensa mayoria de tenistas: “Yo estaba en su lugar, entiendo la lucha. Entiendo las dificultades que supone pagar los gastos de viaje si no se cuenta con el respaldo de una federación fuerte, que el 90% o incluso más de los jugadores en todo el mundo no tienen, y no tener el presupuesto para pagar a los entrenadores. fisioterapeutas“.

El teenista nacido en Belgrado, añadió: “Yo, que soy de Serbia, no tenía nada de eso. Ahora tengo influencia, tengo poder y quiero luchar por mejores condiciones. Hablamos mucho de cuánto dinero ganan los ganadores del US Open, pero no hablamos de cuántos jugadores, tanto hombres como mujeres, individuales, dobles, todos juntos, profesionales, viven de este deporte“.

El máximo ganador de Grand Slam, dio una cifra alarmante: “Son menos de 400 jugadores como máximo para un deporte que es súper global y además es uno de los deportes más vistos del planeta. Eso es pobre. Eso es un fracaso para nuestro deporte“.

De esta manera, Djokovic sintetizó una dura realidad que pocas personas se han animado a comentar públicamente. Es valorable que un tenista que lo ha ganado prácticamente todo, se aboque a criticar el sistema tenísitico actual.

Así mismo, ha manifestado su interés en trabajar por mejorar esta situación, y que la práctica del antiguamente llamado “deporte blanco” permita a mayor cantidad de personas poder autosostenerse económicamente mediante una sistema ingresos más equitativos.

Leer más…