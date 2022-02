Novak Djokovic: “Echaba de menos el tenis”

Novak Djokovic, tenista serbio, habló como disputará su primer torneo del año tras lo ocurrido en el Abierto de Australia

Novak Djokovic, tenista serbio, habló como disputará su primer torneo del año tras lo ocurrido en el Abierto de Australia. El experimentado tenista aseguraba que se mostraba ya retirado en este deporte.

“La verdad es que echaba de menos el tenis después de todo lo que ha pasado. Estoy deseando volver a jugar el lunes”, dijo el serbio.

Djokovic no juega desde principios de diciembre, cuando disputó con su país la Copa Davis. Como se recuerda, no pudo participar del Abierto de Australia por no cumplir con los requerimientos de vacuna para entrar al país.