Tapia: “Contra Uruguay será un partido no apto para cardíacos”

Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, habló sobre el encuentro por Eliminatorias ante la Selección Uruguaya. El volante nacional asegura que este partido será que definirá la clasificación a la Copa del Mundo 2022.

Tapia sobre el triunfo histórico ante Colombia en Barranquilla: “Cuando Edison hizo el gol, todos estuvimos muy eufóricos. Sabíamos que teníamos que estar más concentrados. Muchos dicen que Edison le pegó mal, pero si no le pegaba así no entraba. Pegándole así era la única manera de que entre. Cuando escuchamos el gol, salimos todos a festejar”, dijo en Radio Ovación.

Agradece bastante a la hinchada peruana: “Resaltar lo de los peruanos. Fue emocionante todo. Recibir los aplausos de los otros países es muy difícil. Se demostró que el equipo podía y quería y fuimos correspondidos con esos aplausos”, comentó.

Sobre el precio alto de entradas al Estadio Centenario, donde jugarán Uruguay vs Perú: “Muchas personas van a viajar a Montevideo y muchos se quedarán fuera del estadio. Me parece que el precio de las entradas está muy alto. No nos basamos en lo que pueda pasar fuera del campo, pero creo que es un tema a tratar de corregir y de que las autoridades se pongan a trabajar y bajen el precio de las entradas. Que sea un espectáculo bonito para los peruanos y uruguayos”

Actualmente está concentrado en club, luego de la convocatoria de Ricardo Gareca asegura estar mentalizado vencer a Uruguay y Paraguay: “Estoy concentrado en el club. No se me pasa por la cabeza lo que pasará en marzo. Lo tengo presente pero no es lo que priorizo ahora. Sabemos que son dos partidos que nos marcarán la vida”, señaló.

Finalizó su entrevista hablando sobre Uruguay y señala que su juego a mejorado bastante: “Uruguay ha cambiado mucho en juego y estructura. Va a ser un partido no apto para cardíacos. De eso estoy 100 % seguro”,