Novick: “Me quedé con muchas ganas de seguir en Universitario”

Hernán Novick habló a poco de haberse anunciado de manera oficial su salida de Universitario de Deportes. El Mago defendió la camiseta crema durante dos temporadas. A pesar de tener contrato por todo el 2023, la dirigencia crema tomó la decisión de rescindir el contrato del uruguayo.

“Me quedé con muchas ganas de seguir en Universitario y ojalá el año que viene pueda lograr el campeonato y lograr la ’27’ para toda esa gente que se lo merece. Primero me habló el entrenador y me hizo saber que no quería contar conmigo y luego las conversaciones fueron con Barreto”, declaró para ‘Campeonísimo’.

En ese sentido agregó que: “Carlos (Compagnucci) me dijo que no era un jugador de sus características para el campeonato. Estoy contento con el club, quería quedarme en su momento. El cariño de la gente en la calle es espectacular”.

“¡Gracias, Hernán! Mucha suerte en tus próximos retos”, postearon las redes sociales de Universitario al futbolista para confirmar la salida del jugador. Los fanáticos del conjunto de Odriozola le dieron mensajes de agradecimiento al nacido en Montevideo.

Por otra parte, la ‘U’ llegó a un acuerdo con el mediocampista chileno Rodrigo Ureña para lo que será toda la campaña de la Liga 1 2023. Es un futbolista de 29 años que también se puede desempeñar en el puesto de lateral derecho. El ‘Pitbull’ se formó en las divisiones menores de Unión Española en su país y debutó en el Clausura del 2012.