¿Nuevos refuerzos en Sporting Cristal?

El Sporting Cristal buscaría reforzarse a mitad de temporada de cara al Torneo Clausura y a la Copa Sudamericana

Tras la salida del defensa de 26 años, Johan Madrid, al César Vallejo, el Sporting Cristal ya tendría a su reemplazo. Se trataría del jugador de 23 años, Franco Medina, quien según el periodista, Gustavo Adrianzén, llegó a un acuerdo para rescindir contrato con el Cienciano. Probablemente, Franco Medina sea el suplente del jugador internacional con Perú, Jhilmar Lora, ya que solo jugó 191 minutos en esta temporada.

Medina solo ha podido disputar 5 partidos en todo el año con el ‘Papá’. Jugó solo 4 partidos en el Torneo Apertura sumando 146 minutos. Y tuvo acción en la primera ronda de la Copa Sudamericana. Entró y jugó 45 minutos en la derrota frente a Universitario de Deportes. Sin embargo, tuvo otra experiencia jugando internacionalmente. Franco Medina jugó 4 partidos con la Selección Peruana Sub-23 de Nolberto Solano en el 2019.

También se sabe que el lateral izquierdo, Nicolás Pasquini, estaría llegando a Perú para firmar con el Sporting Cristal. El jugador argentino de 32 años vendría a coste cero tras finalizar su contrato con el Talleres de Córdoba. Esta temporada jugó 600 minutos en 8 partidos jugados con ‘La T’.

Otro posible refuerzo para Sporting Cristal sería el atacante brasileño, Gabriel Poveda. El delantero de 24 años fue pretendido por Cristal a finales del año pasado. Actualmente, milita en el Bolívar en condición de préstamo por el club portugues, FC Alverca. Poveda jugó 16 partidos anotanto 6 goles y diendo 1 asistencia. Por Copa Libertadores, disputó 4 partidos y no pudo marcar ningún gol.

Renovaciones en Sporting Cristal

Tanto Jhilmar Lora como Joao Grimaldo todavía no han renovado su contrato con los ‘Bajopontinos’. Ambos futbolistas menores de 23 años acaban su vínculo a final del 2023. Hay preocupación, ya que si no renuevan Cristal no recibirá nada por sus dos talentos si deciden irse a otro club.