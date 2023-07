Alianza Lima debutó con empate en la Copa Libertadores Sub-20

Por la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores Sub-20, Alianza Lima empató 0-0 ante O’Higgins de Chile.

Alineación de Alianza Lima Sub-20

Sebastián Amasifuén en portería (19 años), Nicolás Amasifuén (17 años), Jhoao Velásquez (17 años), Enzo Borletti (19 años), Fred Zamalloa (19 años), Juan Delgado (18 años), Luis Navea (20 años), Jairo Martínez (18 años), Sebastián Aranda (18 años), Said Peralta (19 años) y Carlos Gómez (18 años).

Ingresaron: Juan Pablo Goicochea (18 años) y Jorge del Castillo (18 años) a los 61’.

El partido fue disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Chile. ‘Los Potrillos’ se enfrentaron como visitantes al club chileno, O’Higgins. El marcador no se movió y Alianza Lima sumó un punto en el partido de apertura de la Copa Libertadores Sub-20. Los otros rivales de los ‘Íntimos’ en el grupo A son el Peñarol de Uruguay y el Caracas de Venezuela. En la siguiente jornada tendrán que medirse ante Peñarol que es el actual campeón de la competición.

Lee:

“Pienso que pudimos ganarlo. Tuvimos algunas ocasiones para concretar, pero lastimosamente no pudimos. Veníamos a ganar, esa era la idea, pero un empate no está mal. Nos sorprendió el rival porque son jugadores que son intensos a comparación del fútbol peruano. Sin embargo, estábamos preparados para esto. Estoy muy agradecido con la afición, no esperábamos que hubiera tanta gente”. Declaró uno de los referentes del elenco blanquiazul, Luis Navea, al final del partido.

El equipo mayor de Alianza Lima cedió a 6 jugadores para que jueguen la Copa Libertadores Sub-20: Sebastián Amasifuén, Nicolás Amasifuén, Luis Javier Navea, Jorge del Castillo, Mauricio Arrasco y Juan Pablo Goicochea.

Recordemos que su clásico rival, Universitario de Deportes, ganó la primera edición a Boca Juniors en 2011. Actualmente, cuentan con 2 jugadores que lograron dicha hazaña. Se trata de Andy Polo y Edison Flores. También, el arquero de Melgar y de la Selección Peruana, Carlos Cáceda, fue parte de ese equipo campeón de Copa Libertadores Sub-20.