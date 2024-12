Nuri Sahin, convencido en ganarle al Barcelona

Nuri Sahin, entrenador de Borrusia Dortmund, expresó sus sensaciones del enfrentamiento ante Barcelona por la Champions League

La previa entra Borrusia Dortmund ante Barcelona sigue viviéndose a pocas horas del enfrentamiento. Desde Alemania, Nuri Sahin mostró su confianza en poder lograr los tres puntos y mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Champions League. El entrenador es consciente de la magnitud del partido, al estilo de una final.

Nuri Sahin indicó no haber favoritos en el partido y se refirió a los jugadores referentes del equipo español: «Mañana no hay favoritos. Jugamos al mismo nivel. Somos capaces de ganar el partido. Mañana veremos, pero nos tiene que preocupar casi todo del Barcelona. No está sólo Lewandowski, también Lamine Yamal, Raphinha, De Jong, mi jugador favorito«.

Puedes leer:

El técnico indicó ser un partido diferente de disputar, debido a su pasado como jugador del Real Madrid: «Por supuesto que será un partido especial, pero no por mi pasado en el Real Madrid. Hansi Flick siempre juega con un bloque muy alto y tienes que ser inteligente. Si el Barça te roba el balón muy arriba, tendremos problemas«.

Luego Nuri Sahin se refirió al momento que atraviesa Robert Lewandowski e indicó su enfoque en el partido del miércoles: «Marca goles y está aún a un gran nivel. Nunca lo tuve que defender, pero mañana lo haremos bien. De todas formas, nunca nos centraremos en un solo jugador, eso sería injusto. Estoy feliz de verlo mañana«.

Ambos equipos han logrado ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de la competición. Sin embargo, en sus respectivas ligas no han podido demostrar el mismo nivel, por lo tanto, será un partido con muchas expectativas. Un triunfo será fundamental para su búsqueda en clasificar a los octavos de final del torneo.